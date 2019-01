Haemhouts van speler naar trainer bij NAC

Haemhouts, die de afgelopen anderhalf jaar niet aan spelen toekwam, gaat in Breda verder als assistent-trainer van het hoogste juniorenelftal (onder 19 jaar).

,,De afgelopen periode zijn we met elkaar in gesprek gegaan over mijn situatie en daarin tot de conclusie gekomen dat dit een goed moment is voor mij om te stoppen'', zegt Haemhouts, die de jeugdopleiding van NAC doorliep en in 2002 debuteerde in de geel-zwarte hoofdmacht. De middenvelder verhuisde twee jaar later naar FC Den Bosch.

Via FC Emmen, FC Omniworld, Helmond Sport en Willem II keerde de Belg in 2016 terug in Breda. Als aanvoerder van de ploeg leidde hij NAC terug naar de eredivisie. Mede door diverse blessures kwam Haemhouts sindsdien niet meer in actie.