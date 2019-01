AC Milan haalt Braziliaanse international

Paquetá (21) ondertekende in Milaan een contract tot de zomer van 2023. Hij sluit komende week aan bij de selectie van trainer Gennaro Gattuso. De enigszins in verval geraakte Italiaanse topclub presenteerde de Braziliaan met de woorden 'een nieuw AC Milan'. De rood-zwarte formatie staat in de Serie A op de vijfde plaats. De laatste glorietijd van AC Milan dateert al weer van ruim tien jaar geleden, toen de club met de Braziliaanse spelmaker Kaká onder meer de Champions League won.

Bologna, dat in de Serie A in degradatienood verkeert, versterkte zich met middenvelder Roberto Soriano en aanvaller Nicola Sansone. De twee Italiaanse internationals komen op huurbasis over van Villarreal. Soriano speelde de eerste seizoenshelft als huurling voor Torino.