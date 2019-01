Manchester United op en neer naar Dubai

De Noorse interim-manager, die vorige maand de ontslagen José Mourinho opvolgde, wil daar een paar dagen intensief gaan trainen. „Als een van de spelers denkt dat het een vakantie wordt, dan heeft hij het goed mis”, aldus Solskjaer. „We gaan hard aan de slag.”

Manchester United ontvangt zaterdag Reading in het toernooi om de FA Cup. Solskjaer vliegt daarna met zijn spelers naar het warme Dubai. Volgende week zondag hervat de Engelse recordkampioen de Premier League met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Onder leiding van Solskjaer boekte ManUnited vier overwinningen, allemaal op overtuigende wijze. „Ik heb veel met de spelers kunnen praten, maar we hebben niet veel kunnen trainen. Dat gaan we in Dubai doen”, aldus de Noorse trainer, die Romelu Lukaku en Alexis Sánchez een basisplaats heeft beloofd tegen Reading. Onzeker is of de licht geblesseerde Paul Pogba kan meedoen.