’Bad boy’ Bendtner 50 dagen thuis met enkelband

De oud-spits van Arsenal moest de gevangenis in omdat hij een taxichauffeur bedreigd en geslagen had. Een rechtbank in Denemarken besloot Bendtner een gevangenisstraf van 50 dagen op te leggen, maar via Instagram laat de Deen weten dat hij zijn straf thuis uitzit.

Vanaf de bank meldt de aanvaller: „Ik had graag gezien dat het anders was gelopen. Voor zowel mij als voor de taxichauffeur.” De 79-voudig international gaf toe dat hij de chauffeur geslagen had, maar dat het een impulsieve reactie was omdat hij zich bedreigd voelde.

„Het maakt niet uit wat de chauffeur deed of zei. Ongetwijfeld waren er andere en betere manieren om dit geval op te lossen”, meldt Bendtner over het akkefietje, dat begon met het niet betalen voor de rit. „Als ik het exacte bedrag had betaald dat op de meter stond, dan zouden mijn vriendin en ik niet achtervolgd zijn geweest door een auto met een woedende chauffeur achter het stuur.”

De aanvaller van het Noorse Rosenborg kwam in het verleden vaker in aanraking met de justitie en taxi’s. Zo schuurde hij in 2014 al eeens halfnaakt tegen een taxi aan, waarna hij later in de boeien werd geslagen.

Inmiddels lijkt Bendtner van zijn fouten geleerd te hebben. „Het is nooit te laat om te leren”, zegt de Deen, die bezig is met het schrijven van een boek. „Ik heb besloten om alles te vertellen wat met mij is gebeurd, zowel de goede als de slechte dingen. Het is een verhaal geschreven vanuit mijn herinneringen, waarbij ik open en eerlijk zal zijn over alles.”