Chelsea geeft sterspeler rust

De titelhouder in het belangrijkste Engelse bekertoernooi ontvangt de nummer zeven van het Championship, het tweede niveau in Engeland, zaterdag op Stamford Bridge.

„Eden is fantastisch in deze periode, hij heeft veel wedstrijden gespeeld”, zei Gianfranco Zola, de assistent van manager Maurizio Sarri. „We verlangen veel van hem, juist omdat hij zo’n invloedrijke speler is. We willen hem tegen Nottingham wat rust geven.”

Hazard maakte al tien doelpunten en gaf ook nog eens negen assists. Vooral dankzij de Belg staat Chelsea bovenin de Premier League, al bedraagt de achterstand op koploper Liverpool tien punten.

De Braziliaanse vleugelspits Willian viel woensdag geblesseerd uit tegen Southampton (0-0). Naast Willian ontbreken ook Pedro en Olivier Giroud bij Chelsea. De 18-jarige aanvaller Callum Hudson-Odoi krijgt daarom een kans tegen Nottingham Forest. Het Engelse talent staat nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München.