Ajax wil Bayern-talent als opvolger De Jong

Ajax is van plan om Shabani zo snel mogelijk weg te plukken bij Bayern, dat op dit moment op trainingskamp is in Doha. Het liefst zouden de Amsterdammers al toeslaan tijdens de winterstop, dat meldt het Duitse Bild.

Shabani, die tevens Duits jeugdinternational is, zou de opvolger moeten worden van Frenkie de Jong, die naar alle waarschijnlijkheid Ajax na dit seizoen verlaat. Shabani heeft bij Bayern nog een contract tot 2020.

De aanvallend ingestelde middenvelder kwam dit seizoen twee keer in actie voor het eerste elftal van Der Rekordmeister.