Toestand Ab Krook stabiel na herseninfarct

Krook (74) is opgenomen in een ziekenhuis. Hij vervulde in de loop der jaren veel functies in het schaatsen, onder meer als bondscoach van Nederland en technisch coördinator van de KNSB. Hij was medeverantwoordelijk voor talrijke medailles, onder meer op de Olympische Spelen. De laatste jaren heeft Krook geen officiële functie meer in de sport.

