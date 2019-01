Berdych bekroont rentree met finaleplaats in Doha

De 33-jarige Tsjech, die in Doha zijn rentree maakt na een half jaar afwezigheid vanwege een rugblessure, is bezig met een sterke rentree.

In de finale neemt Berdych het op tegen Roberto Bautista Agut. De Spanjaard was in zijn halve finale te sterk voor Novak Djokovic.

Bekijk ook: Djokovic lijdt eerste nederlaag van 2019

Berdych, de voormalig nummer 4 van de wereld, is weggezakt tot de 71e plaats op de wereldranglijst, maar heeft in aanloop naar de Australian Open de smaak goed te pakken. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar start op 14 januari.