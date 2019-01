Diego Maradona uit ziekenhuis ontslagen

Tientallen journalisten verzamelden zich voor de kliniek om een glimp op te vangen van Maradona. Ze zagen Pluisje na een paar uur in een auto stappen. Volgens een van zijn dochters gaat het goed met Maradona. „Hij is in orde”, schreef Dalma Maradona op Twitter. Ze maakte zich op het sociale medium ook boos over de vele leugens die volgens haar over haar vader worden verspreid.

Maradona zou vrijdag juist teruggaan naar Mexico, om zijn werk als trainer van Dorados de Sinaloa weer op te pakken. Hij werkt sinds begin september bij de club uit de tweede divisie. De Argentijn liep met zijn ploeg maar net promotie naar de hoogste afdeling mis. Lang was onzeker of de oud-bondscoach van Argentinië zou doorgaan bij Dorados de Sinaloa. Vrijdag maakte zijn manager dan eindelijk bekend dat Maradona trainer blijft.

De Mexicaanse club laat in een korte verklaring op de website weten dat Maradona vanwege gezondheidsklachten voorlopig afwezig is. Een van de assistenten van de Argentijn neemt de ploeg de komende tijd onder zijn hoede.