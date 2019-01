Zevenklapper voor Tottenham in FA Cup

Ook zonder een groot aantal basiskrachten was de ploeg van manager Mauricio Pochettino veel te sterk voor de club die uitkomt in League Two, het vierde niveau in Engeland: 0-7. De Spaanse spits Fernando Llorente nam drie doelpunten voor zijn rekening.

De bonkige verdedigers van Tranmere Rovers wisten de Spurs vrij lang in bedwang te houden, maar enkele minuten voor rust schoot rechtsback Serge Aurier de 0-1 binnen.

In de tweede helft was er geen houden meer aan voor de thuisclub. Op aangeven van Son Heung-min scoorden Llorente en opnieuw Aurier, waarna de Koreaan zelf de vierde treffer maakte. Llorente tekende met nog twee doelpunten voor een hattrick en maakte daarna plaats voor Harry Kane, die ook nog een doelpunt meepikte.