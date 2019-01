Chinees bod van 30 miljoen op Neres

Ajax is overvallen door een Chinees megabod op David Neres, die zelf open staat voor een lucratief avontuur in Azië. Ⓒ FOTO ANP PRO SHOTS

AMSTERDAM - Ajax is overvallen door een megabod van Guangzhou Evergrande op David Neres (21). De Chinese topclub heeft dertig miljoen euro over voor de Braziliaanse buitenspeler, die de laatste weken is veroordeeld tot een reserverol. Hoewel directeur Marc Overmars eerder aangaf in de wintertransferperiode niemand te laten vertrekken, lijkt hij daar voor een bedrag van rond de veertig miljoen euro nu wel toe bereid. Neres is ontevreden en Ajax zal niet snel weer zo’n enorme som geld voor de dribbelaar worden geboden.