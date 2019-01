’Kind van de club’ Lainez herhaalt vertrekwens naar Ajax

De aanvaller van Club America herhaalde bij diverse Mexicaanse media zijn vertrekwens en wil naam gaan maken in Europa. Ajax is in gesprek met de kampioen van Mexico over de transfersom.

Het Amsterdamse bod van ruim elf miljoen euro, bonussen en een flink doorverkooppercentage ligt nog steeds op tafel. De gesprekken tussen beide clubs zouden in een prettige sfeer verlopen. Lainez rekent erop dat Club America zal helpen zijn droom te realiseren. De club ontvangt in dat geval voor Mexicaanse begrippen een recordbedrag.

Bovendien is ’kind van de club’ Lainez altijd een voorbeeldprof geweest. Zo hield hij tijdens de play-offs om het Mexicaanse kampioenschap de Ajax-boot af. In de halve finale én finale had hij met zijn spel een belangrijk aandeel in de uiteindelijke titel.

