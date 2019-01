Völler: ’Twee bier opdrinken in vijf seconden’

De 90-voudig Duits international, de drijvende kracht achter de komst van Peter Bosz naar de nummer negen van de Bundesliga, herpakte zich echter snel. „Ik kom uit het Rijngebied. Bij ons in Frankfurt, Hanau en Offenbach is de ’vijf seconden-regel’, dat je binnen vijf seconden twee bier moet hebben gedronken. Dat moeten we maar niet met elkaar verwarren.”

„We hebben het over veel verschillende aspecten van het voetbal gehad. Ook over Gegenpressung, zoals ze dat hier in Duitsland noemen”, verduidelijkte Bosz de verwarring over zijn befaamde ’vijf seconden-regel’, het adagium van de trainer om na balverlies binnen vijf seconden de bal terug te veroveren. „Maar ook dat is maar één onderdeel van mijn voetbalfilosofie die uit veel meer onderdelen bestaat. Voetbal is een heel complexe sport, waarbij zoveel factoren een rol spelen en het is zaak om over al die factoren controle te houden.”

De coach prees zichzelf bij zijn entree gelukkig dat hij van de club de ruimte heeft gekregen om twee trouwe secondanten mee te nemen. Hendrie Krüzen is meegekomen als assistent-trainer. Bosz werkte bij Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Borussia Dortmund ook al samen met Krüzen. Daarnaast is Terry Peters, met wie Bosz samenwerkte bij Vitesse, aangesteld als fysiek trainer.