Van Gaal: ’Ik zou Lieke graag in mijn team hebben’

„Ik zou Lieke graag in m’n team hebben, ze is echt een teamspeelster”, aldus de Nederlandse topcoach. „Ze kan niet alleen dribbelen, maar ook passen, scoren en voorzetten geven. En ze verdedigt goed mee. Als linkerspits is ze soms ook linksback, bij wijze van spreken. Bovendien schakelt ze redelijk goed om. Ze is niet voor niets de beste voetbalster van de wereld geworden.”

Geconfronteerd met de lovende woorden, herkent Martens direct de vakman in Van Gaal. „Ik vind het vooral mooi dat hij zegt dat ik een teamspeler ben en ook meeverdedig”, zegt de 97-voudig international. „Bij Oranje heb ik de laatste tijd veelvuldig in dienst van de ploeg moeten spelen. Het team staat voor mij altijd voorop. Als mij wordt gevraagd om mijn ’man’ te volgen, doe ik dat gewoon. Maar na het gewonnen EK van 2017 kijken mensen vaak alleen naar mijn statistieken. Van Gaal denkt altijd aan het collectief. Kijk naar het WK 2014. Als je ziet wat hij toen heeft gerealiseerd met Oranje… Ik denk niet dat veel coaches voor elkaar kunnen krijgen wat hij heeft gedaan.”

Martens zou het fantastisch vinden als Van Gaal aan het einde van zijn loopbaan nog een avontuur in het vrouwenvoetbal durft aan te gaan. „De positie van bondscoach is al bezet door Sarina Wiegman en daar zijn we heel blij mee. Maar ik denk dat het wel goed is als grote namen als Van Gaal zich verbinden aan het vrouwenvoetbal, in wat voor rol dan ook. In Engeland zie je dat al met Phil Neville, de bondscoach van het nationale team.”