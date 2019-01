Doan: ’Ik lijk wel op een koning’

Ritsu Doan lijkt voorbestemd Japans grootste te worden. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

De tolk heeft na anderhalf uur met Ritsu Doan (20) een verwonderde blik in zijn ogen. Hij woonde zelf jaren in Japan, komt er al decennialang, maar nog nooit heeft hij een Japanner meegemaakt als de middenvelder van FC Groningen. Zó uitgesproken, zó zelfbewust, zonder daarbij arrogant te zijn. Maar tegelijk totaal niet in lijn met het heersende beeld van nederige en bescheiden Japanners. In alles lijkt dit bravouremannetje de immense verwachtingen binnen de 127 miljoen inwoners tellende natie te kunnen waarmaken. Voor de voetballiefhebbers in het land van de rijzende zon, is hij de zon zelf. Wanneer woensdag voor het nationaal elftal van Japan het toernooi om de Azië Cup begint, zijn alle ogen op hem gericht.