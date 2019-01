Boom maakt in Brussel rentree in het veld

„Hopelijk word ik niet gedubbeld door Mathieu”, laat Boom optekenen op de website van de organisatie, met een knipoog naar Mathieu van der Poel die het hele cross-seizoen al domineert.

De Brabander brak door als veldrijder en veroverde in die discipline in 2008 de wereldtitel. Sindsdien is Boom zich steeds meer gaan richten op de weg. Zo af en toe keert hij nog terug in het veld. Boom reed begin 2017 zijn laatste cross, het WK in Luxemburg. „Na bijna twee jaar is het best wel spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in”, zegt de wielrenner, die de Lotto-ploeg heeft verruild voor Roompot-Charles. „De conditie is alvast goed. De afgelopen weken heb ik wekelijks minstens één keer op de crossfiets gezeten. Ik sta niet aan de start met ambities voor een resultaat, ik wil er gewoon plezier in hebben.”

Boom doet na de wedstrijd in Brussel aan nog twee veldritten mee. „En volgende winter wil ik er graag nog een paar meer rijden.”