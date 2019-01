Fred Rutten in beeld bij Anderlecht

Rutten hoort bij de laatste selectie, die nog uit slechts twee man zou bestaan. De oud-voetballer (56) heeft gisteren gesproken met de leiding van Anderlecht en heeft als voordeel dat hij op dit moment zijn handen vrij heeft en direct aan de slag kan gaan. Arnesen heeft ook andere trainers in het vizier, maar die zouden nog vastliggen bij buitenlandse clubs.

De Deense oud-international, die recent zijn job als commissaris van PSV inruilde voor de baan van ’td’ bij Anderlecht, lichtte deze week nog toe dat de nieuwe trainer dynamisch moet zijn, moet willen werken met de jeugd en de voetbalstijl van Anderlecht moet uitdragen. „We zijn er hard mee bezig om dit thema zo snel mogelijk op te lossen”, aldus Arnesen in Brussel.

Andere Nederlanders

Na het afzeggen van Frank de Boer en Peter Bosz leek Phillip Cocu lang de ideale kandidaat te zijn voor ’paars-wit’, maar de bij Fenerbahçe ontslagen ex-international had geen trek om zo snel al weer aan het werk te gaan. Cocu geeft er de voorkeur aan om even bij te komen van het mislukte avontuur in Turkije.

Wie het cv van Rutten bekijkt, ziet dat hij aanzienlijk meer ervaring heeft dan Cocu. Rutten is trainer geweest van FC Twente, Schalke 04, PSV, Vitesse, Feyenoord, Al Shabab (Verenigde Arabische Emiraten) en Maccabi Haifa (Israël).

Bij die laatste club stapte hij zelf op 1 november op, een dag na het ontslag van zijn technisch directeur Mo Allach, met wie hij goed samenwerkte. Sindsdien heeft Rutten de handen vrij voor zijn rol als commissaris van FC Twente, waar hij op de achtergrond meepraat over het technisch beleid, maar niet in de running is voor een betaalde functie. Rutten combineerde het trainerschap van Maccabi Haifa met zijn rol als commissaris bij FC Twente.

Anderlecht beleeft een matig seizoen. De club staat vijfde in de Belgische Jupiler Pro League en heeft een achterstand van 14 punten op koploper KRC Genk. De Belgische recordkampioen ontsloeg tien dagen voor kerst zijn trainer Hein Vanhaezebrouck.