Niki Terpstra op Franse toer

„Vanaf het moment dat ik voor Direct Energie tekende, had ik al het idee om hier met mijn nieuwe ploegmaat voor de eerste successen te gaan. De eindzege zou een heel mooie binnenkomer zijn”, aldus Terpstra.

Reeds drie keer wist Terpstra, steeds met koppelgenoot Iljo Keisse, de Rotterdam Six te winnen, maar zijn laatste succes dateert uit 2015. Boudat kende hij uit het verleden uit het zesdaagsecircuit, maar nog nooit had hij met de Fransman samen gereden. „De aflossing is redelijk universeel, maar als je met een nieuwe koppelgenoot rijdt moet je toch wennen. Natuurlijk gaat het gesmeerder wanneer je vaker met elkaar rijdt. Tot dusver voelen we elkaar goed aan.”

Na acht jaar bij de QuickStep-formatie van Patrick Lefevere is de overstap naar de ploeg uit de Vendée een hele overgang. Vooral de Franse taal moet de Noord-Hollander zich meester maken. In de auto luistert hij geen muziek, maar oefent hij woordjes en zinnen. „Met Boudat spreek ik hier ook al wat Frans. Ik denk echter dat het vanzelf komt wanneer ik straks twee weken op trainingskamp met de hele ploeg ben. Ik probeer dan alles in het Frans te doen. Je kunt er beter helemaal voor gaan, dan dingen half doen.”