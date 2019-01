Geen Tourkaart voor Stompé: ’Ze stressen allemaal’

„Ik kwam hier niet voor een Tourkaart”, doelde Stompé over zijn tweedaagse verblijf in Hildesheim, waar tijdens de Q-School wordt gestreden om Tourkaarten voor de PDC-toernooien. „Ik had met mijn zoon afgesproken dat het me leuk lijkt om samen de Challenge Tour af te lopen en dan moet je de Q-School spelen.”

Een terugkeer als professioneel darter zit er voorlopig dus niet in. „Half schrijvend Nederland had het over Co Stompé komt terug. Co komt helemaal niet terug”, benadrukte de 56-jarige analist tegenover RTL7 Darts, waar hij tijdens het afgelopen WK darts regelmatig als analist aanschoof.

Stompé wil met zijn zoon Co jr. in 2019 enkele weekenden doorbrengen op de Challenge Tour en dan kijken wat het allemaal brengt. Als alles goed verloopt, dan sluit de voormalig halve finalist op het BDO WK een rentree volgend jaar alsnog niet uit. Bij de PDC reikte Stompé op een wereldkampioenschap nooit verder dan de laatste acht.

Stompé, die in Hildesheim van de Hongaar Gergely Lakatos en de Tsjech Karel Sedlacek in een vroegtijdig stadium verloor, liet de laatste tweede dagen van de Q-School schieten. In elk geval is hij weer een ervaring rijker en weet hij iets beter wat zich tegenwoordig allemaal afspeelt op de tour. „Ze stressen allemaal. Allemaal staan ze volop in de stress. Dat is onbegrijpelijk. Het blijft een mentaal spelletje.”