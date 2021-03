Hockeyers Amsterdam halen Bram Huijbregts op bij Oranje-Rood

Huijbregts en de nieuwe Amserdam-coach Alexander Cox zijn geen onbekenden voor elkaar. De middenvelder, die de hele jeugdopleiding van Oranje-Rood doorliep, speelde eerder al onder Cox bij Jong Oranje en sámen met zijn toekomstige ploeggenoten Tijn Lissone en Teun Kropholler.

Huijbregts geldt als de jongste debutant ooit van de Eindhovense topclub. Met 15 jaar 261 dagen speelde hij zijn eerste duel voor de club die destijds nog als Oranje-Zwart door het leven ging.

Bram Huijbregts in het shirt van Oranje-Rood. Ⓒ BSR Agency

Jongste debutant

De voormalige jeugdinternational heeft al een aardige staat van dienst opgebouwd. Huijbregts heeft al twee landstitels achter zijn naam staan. Saillant detail: zijn tweede landskampioenschap won hij in het Wagener Stadion ten koste van zijn nieuwe club Amsterdam. Ook won de middenvelder de Euopese titel met Jong Oranje.

Volgens Huijbregts is hij toe aan een nieuwe uitdaging. „Na vijftien jaar in Eindhoven te hebben gehockeyd, is het tijd voor iets nieuws, iets buiten mijn comfortzone”, aldus Huijbregts . „Amsterdam heeft een jonge, ambitieuze groep waarmee de komende tijd gebouwd gaat worden. Van die ploeg wil ik onderdeel uitmaken”, vult hij aan.

Bram Huijbregts namens Oranje Rood in actie tegen HGC. Ⓒ BSR Agency

Slecht seizoen

Amsterdam, dat bezig is met één van de slechtste seizoenen uit de clubhistorie, is content met de komst van Huijbregts. „Wij zijn erg blij met de komst van Bram. Hij is een welkome versterking voor ons middenveld”, reageert Klaas Veering, de gewezen nationale doelman en bestuurslid Tophockey van Amsterdam.

„Hij is balvast en heeft een goede drive naar voren”, zegt Veering. „Hij heeft veel ervaring op het hoogste niveau en past met zijn leeftijd uitstekend in de opbouw van de selectie.”