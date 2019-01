Heerenveen-speler Thorsby op weg naar Sampdoria

Hij ontbrak al op de eerste training van 2019 en reisde gisteren ook niet met de selectie mee naar het Spaanse La Manga, omdat hij voor de medische keuring in Italië was.

In afwachting van de ontwikkelingen zal Thorsby de rest van de week individueel trainen in Heerenveen. Dit omdat er nog besproken wordt of de middenvelder per direct de overstap maakt of pas komende zomer. Vertrekt hij na dit seizoen, dan loopt hij na vijf jaar in Friese dienst gratis de deur uit. Vertrekt hij per direct, dan ontvangt Heerenveen nog een kleine transfersom en maakt het ruimte in het salarishuis. Dat laatste werkt tevens positief door op de balans. Heerenveen draaide over het boekjaar 2017/’18 een fors operationeel verlies op de werkvloer.

Een winterse verkoop van Thorsby, maar eventueel ook die van de dure Yuki Kobayashi (ook hij heeft een aflopende verbintenis) en Arber Zeneli, zou de zaken er financieel op korte termijn wat gunstiger kunnen laten uitzien. Sportief zou een dergelijke leegloop voor de Friezen slecht nieuws zijn.