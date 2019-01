Toptransfer lijkt niet ver weg voor Japanse ster van FC Groningen

FC Groningen sloeg afgelopen zomer een forse aanbieding van CSKA Moskou af en in november kreeg ook Shakhtar Donetsk een ’nee’ te horen. Scouts van clubs uit de Europese topcompetities volgen de Japanner Doan tijdens de Azië Cup in de Verenigde Arabische Emiraten op de voet. In een poule met Turkmenistan, Oman en Oezbekistan is de kans groot dat zij het linksbenige talent zien uitblinken. De ogen zullen echter meer op hem gericht zijn in een latere fase van het evenement, wanneer de sterkere teams overblijven.

Ziet de aanhang van Groningen hem na uiterlijk 1 februari (finale Azië Cup) nog terug? „Dat weet ik niet”, zegt Doan, die geen idee heeft of er voor beide partijen een niet te weigeren kans voorbijkomt. „Ik heb het gevoel dat ik een stap hogerop aan kan, maar ik weet niet wanneer dat gebeurt. Ik ben al heel blij met de aandacht die er voor mij is, daar ben ik heel dankbaar voor.”

