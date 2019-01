Golfer Woodland neemt leiding op Hawai

Dat deed de Amerikaan na opnieuw een ronde van 67 slagen, 6 onder par, op de golfbaan van Kapalua.

Woodland nam de leiding over van zijn landgenoot Kevin Tway, die na een eerste ronde van 66 uitkwam op 71 slagen. Met drie slagen meer dan de leider deelt hij de tweede plaats met de Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikaan Bryson DeChambeau. Aan het toernooi op Hawai mogen alleen golfers meedoen die in 2018 een toernooi op de PGA Tour wonnen.

Woodland, die drie toernooizeges achter zijn naam heeft staan, had net als de meeste andere golfers aanvankelijk last van de wind. Nadat het wat rustiger was geworden maakte hij vanaf de elfde hole liefst vijf birdies, meer dan genoeg om de koppositie te veroveren.