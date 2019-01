’Blutte’ Ronaldinho vast in Brazilië

Volgens het Engelse The Sun zou Ronaldinho zo’n vier jaar geleden milieu bouwvoorschriften hebben overtreden. Vervolgens werd hem een boete van 1,9 miljoen euro opgelegd, die hij weigerde te betalen. Het betrerft het gebouw van de voetballer: Ronaldinho Gaucho Institute, die in de Braziliaanse stad Porto Alegre staat.

Met zijn stichting helpt Ronaldinho arme en jonge mensen in Porto Alegre, waar Ronnie zelf ook geboren is. Desondanks eist de rechtbank dat de boete betaald moet worden. Aanklagers melden echter dat ze de voormalig Ballon d’Or-winnaar niet zover krijgen om de boete af te tikken.

De Braziliaanse rechter Newton Fabricio eiste vervolgens dat het paspoort van Ronaldinho hem ontnomen moest worden, waardoor 97-voudig international zijn geboorteland niet meer kan verlaten.

Van Ronaldinho werd niks vernomen. De Braziliaanse aanklagers gingen in het proces een stap verder. Zij traden zijn huis binnen en hebben drie luxe auto’s en een kunstwerk in beslag genomen. „We hebben hier overduidelijk te maken met iemand die schuldig is en de regels van de Braziliaanse wet aan zijn laars lapt”, zei Brasilino Pereira dos Santos, een van de aanklagers. Daarnaast, blijkt uit nader onderzoek van de aanklagers, dat Ronaldinho maar zo’n vijf euro op zijn rekening heeft staan.

In november eiste Fabricio al dat het paspoort van Ronaldinho ingenomen moest worden, maar de voetballegende reiste de hele wereld over en was nooit in Brazilië te vinden. Totdat hij besloot om Kerstmis te vieren met zijn familie in Brazilië. Ronaldinho zit nu vast in Brazilië en kan zijn geboorteland voorlopig niet uit.