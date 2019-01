Federer moet in dubbel Hopman-winst forceren

Nadat Roger Federer het openingsduel in Perth met Alexander Zverev in twee sets (6-4 6-2) had gewonnen, was Angelique Kerber de baas over Belinda Bencic. Ook die partij nam twee sets in beslag: 6-4 7-6 (6).

Federer en Bencic pakten vorig jaar met Zwitserland de titel in het officieuze WK voor gemengde landenteams door het beslissende dubbel te winnen. Ook toen was Duitsland de tegenstander.

Kerber maakte het zichzelf nog moeilijk door in de tweede set een 5-3-voorsprong weg te geven. Bencic knokte maar het was niet genoeg.