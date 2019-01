Spierblessure houdt Bale opnieuw aan de kant

De Welshman bleef na de rust in de kleedkamer achter. Het duel, gespeeld in Villarreal, eindigde in 2-2. Bij de rust leidde Real nog met 2-1.

„Uit onderzoek is gebleken dat Gareth Bale een spierblessure in zijn linkerbeen heeft opgelopen”, schrijft Real Madrid op de website. Hoelang de aanvaller eruit ligt wordt niet gemeld. Real Madrid speelt zondag thuis tegen Real Sociedad.

