Burgemeester Zandvoort sorteert voor op F1

Burgemeester Niek Meijer sorteerde tijdens zijn nieuwjaarsspeech, gehouden op het circuit, alvast voor op de gedroomde rentree van de koningsklasse van de autosport in Nederland. De Telegraaf meldde eerder al dat Formula One Management Limited, eigenaar van de Formule 1, het Circuit van Zandvoort een concreet aanbod heeft gedaan om reeds in 2020 een Grand Prix te organiseren.

De burgemeester hield zijn speech geheel in stijl, in een Formule 1-pak en met een helm op zijn hoofd. De politicus leek zo net weggelopen uit het autoprogramma Top Gear, als de mysterieuze The Stig. De helm deed hij overigens na het begin wel af.

Burgemeester Niek Meijer in zijn racepak. Ⓒ Screenshot Facebookpagina ZFM

Draagvlak

Hij vertelde onder meer dat de gemeente Zandvoort klaar is voor de Formule 1 en dat de bal nu ligt bij het circuit (en mede-eigenaar Bernhard van Oranje). Het circuit van Zandvoort kreeg eerder van Formula One Management de toezegging dat het op de voorlopige kalender van het seizoen 2020 komt, als er een deal kan worden gesloten en Zandvoort dus de benodigde miljoenen (30 tot 40) bij elkaar krijgt. Daarvoor heeft het circuit nog een paar maanden de tijd. Lukt dat niet, dan krijgt het TT-circuit van Assen de mogelijkheid om op de kalender te geraken.

Meijer verwacht binnen afzienbare tijd duidelijkheid: ,,Formule 1 kan in ons land op groot draagvlak rekenen. Dat is inmiddels aangetoond.”

Max Verstappen en Daniel Ricciardo tijdens de Jumbo Racedagen op Zandvoort. Ⓒ ANP

Onderzoek

De inwoners van het gebied rond het circuit van Zandvoort zijn in ieder geval nog enthousiaster over de komst van de Formule 1 dan de mensen in de rest van de regio Noord-Holland. Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van de IJmuider Courant.

Overlast en files neemt bijna de helft van de omwonenden voor lief, een even groot deel ziet dit juist als struikelblok. Hét grote pluspunt van Circuit Zandvoort is de historie, blijkt uit het onderzoek. Dat telt in het gebied rond Zandvoort nog iets zwaarder.

De gemeenteraden van Bloemendaal en Heemstede hebben door middel van moties officieel de hakken in het zand gezet. Beide gemeenten vinden terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort ’zeer onwenselijk’. Gebeurt het toch, dan eisen ze dat bezoekers uitsluitend per trein, bus of fiets komen. Ook een meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad ziet vooral problemen.