Thy tekent voor 1,5 jaar bij PEC Zwolle

Thy is de tweede winterse aanwinst van PEC Zwolle na Pelle Clement, die overkwam van het Engelse Reading. De aanvaller sluit vanmiddag nog aan bij PEC, die op dit moment op trainingskamp is in Spanje.

De 26-jarige Duitser werd vorig jaar door Werder Bremen verhuurd aan VVV Venlo. De Limburgers hadden Thy graag langer in dienst gehad, maar hij koos voor een avontuur in Turkije bij Erzurumspor. Dat werd geen succes, omdat zijn doorlopende verbintenis in december werd verscheurd. Daardoor kon Thy transfervrij vertrekken.

Naast een goed seizoen in Venlo kreeg Thy wereldwijd bekendheid. Niet als voetballer, maar als stamcel-donor, waarmee hij een leukemie-patiënt kon helpen. Voor die goede daad mocht de Duitser de FIFA Fair Play Award in ontvangst nemen.