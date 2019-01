Eerste titel sinds 2016 lonkt voor Nishikori

De Japanse tennisser, als tweede geplaatst, was in de halve finales te sterk voor de Fransman Jérémy Chardy: 6-2 6-2. De Rus Medvedev, de nummer 4 van de plaatsingslijst, schakelde de Fransman Jo-Wilfried Tsonga uit: 7-6 (6) 6-2.

Nishikori (29) heeft elf ATP-titels achter zijn naam, maar de laatste dateert al weer van 2016 in Memphis. De 22-jarige Medvedev won drie toernooien op de ATP Tour, alledrie in 2018. In de onderlinge confrontaties staat het 1-1.

