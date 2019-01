Video: Alexis Sánchez kent zijn plek niet

Solksjaer verwijdert Sanchez van zijn plek. Ⓒ Screenshot Twitter

MANCHESTER - Alexis Sánchez mocht onder José Mourinho nauwelijk aan de aftrap verschijnen bij Manchester United. Onder de nieuwe trainer Ole Gunnar Solskjaer startte hij in de FA Cup tegen Reading wel. Toen hij echter gewisseld werd in de tweede helft, kende hij even zijn plaats niet.