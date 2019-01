United blijft winnen onder Solskjaer

Na vier zeges in de competitie was de club zaterdag succesvol in de FA Cup. Dankzij een thuiszege van 2-0 op Reading bereikte Manchester de vierde ronde van het bekertoernooi.

De eindstand was bij rust al bereikt. Juan Mata benutte halverwege de eerste helft een strafschop. Ver in blessuretijd verdubbelde de Belgische aanvaller Romelu Lukaku de voorsprong.

Chong

Solskjaer liet de Nederlandse jeugdinternational Tahith Chong na een uur spelen invallen. De 19-jarige aanvaller, geboren op Curaçao, werd vorig seizoen uitgeroepen tot talent van het jaar bij Manchester United. Onder leiding van de onlangs ontslagen trainer José Mourinho debuteerde Chong in juli tijdens een oefenwedstrijd in het eerste elftal.

Bekijk ook: Nederlander Chong maakt debuut voor Manchester United

Manchester United gaat nu voor een korte trip naar Dubai. Volgende week zondag hervat de Engelse recordkampioen de Premier League met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.