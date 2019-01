Anderson voorkomt stunt 'oude' Karlovic

Het kostte de als eerste geplaatste speler de grootste moeite om Ivo Karlovic van de zege af te houden. Daarmee zou de Kroaat de oudste winnaar van een toernooi op het hoogste niveau zijn geweest sinds Ken Rosewall in 1977 in Hongkong. De Australiër was toen 43 jaar. Karlovic viert in februari zijn 40e verjaardag.

Anderson besliste het duel pas na 2 uur en 3 kwartier. De setstanden waren 7-6 (4) 6-7 (2) en 7-6 (5). Karlovic blijft als late dertiger verbazen. De afgelopen vijf jaar bereikte hij elf keer de finale van een ATP-toernooi waarin hij vier keer de titel pakte.

Databureau Gracenote had eerder berekend dat de finale in Pune qua lengte van beide spelers uniek was. Karlovic is 2,11 meter, Anderson doet daar met 2,03 meter niet veel voor onder. Ook betrof het twee servicekanonnen: Anderson kwam tot 21 aces, Karlovic zelfs tot 36.