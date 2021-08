Go Ahead Eagles kan rentree in Eredivisie niet opluisteren met overwinning, Heerenveen te sterk

De Friezen kenden een vliegende start in de sfeervolle Adelaarshorst, die met een tweederde bezetting gonsde als vanouds. Al in de 7 minuut kwam SC Heerenveen gelukkig op voorsprong, toen een schot van Tibor Halilovic van richting werd veranderd en zo’n gekke carambole maakte, dat de nieuwe Go Ahead-doelman Warner Hahn erdoor werd geklopt.

Na de vroege achterstand dreigde Go Ahead even onder de voet te worden gelopen. SC Heerenveen voetbalde met Joey Veerman als grote aanjager zo gemakkelijk, dat de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie van vorig seizoen het erg lastig had.

,,SC Heerenveen is een goede Eredivisieploeg met wapens. Ik ben benieuwd of wij al zo ver zijn, dat wij van zo’n team kunnen winnen. Dat zeg ik niet om de verwachtingen laag te houden, maar dat is gewoon de situatie waar we in zitten op dit moment”, had trainer Kees van Wonderen vooraf gezegd.

Maar na de moeizame openingsfase waarin Henk en Joey Veerman verzuimden de score voor SC Heerenveen op te voeren, kwam Go Ahead beter in de wedstrijd. Henk Veerman kwam aardig aan de ketting te liggen bij Gerrit Nauber, de geroutineerde Duitse verdediger, die Kowet heeft overgenomen van SV Sandhausen en die de naar AZ vertrokken Sam Beukema moet doen vergeten. En Go Ahead kreeg via Boyd Lucassen ook een aardige kans.

Ook na rust zorgde Halilovic voor het eerste gevaar, maar ditmaal ging de bal er niet in. Onder impuls van het zeer fanatieke zingende thuispubliek knokte Go Ahead zich steeds beter in de wedstrijd. SC Heerenveen liet zich steeds vaker afbluffen door felle spelers van de thuisploeg. Alleen resulteerde het onvoldoende in doelgevaar, waarbij het een grote handicap voor de thuisploeg was, dat de weinig verfijnde nieuwe Zweedse spits Isac Lidberg bepaald niet lekker in de wedstrijd zat.

In de loop van de tweede helft werd Go Ahead de bovenliggende partij. De invallers Giannis-Fivos Bots en Marc Cardona zorgden voor een geweldige aanvallende impuls. Die laatste, een oud-speler van FC Barcelona, die nog ooit met Lionel Messi en Paco Alcacer in de Champions League op het veld stond, was heel dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn schot op de lat eindigen. In de slotfase kreeg ook Jacob Mulenga (ex-FC Utrecht) nog een goede kans, maar de verdiende gelijkmaker bleef uit, zodat Go Ahead Eagles met lege handen achterbleef.