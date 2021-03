Mathieu van der Poel is nog niet klaar met ’zeker niet mijn favoriete koers’

Mathieu van der Poel concludeert dat hij niet loskomt in de finale Ⓒ ANP/HH

SANREMO - Mathieu van der Poel zei het niet hardop, maar hij verveelde zich stierlijk in Milaan-Sanremo. Het Monument aan de Bloemenrivièra is één van pronkstukken van de Italiaanse wielersport, maar bij MvdP groeide elke - van de in totaal 299 - kilometer het verlangen naar de heuvels en kinderkopjes van de Ronde van Vlaanderen en kasseistroken van Parijs-Roubaix. Op de Via Roma wist hij na het passeren van de streep niet eens dat hij vijfde was geworden. Het interesseerde hem ook niet, omdat alleen de winst telde.