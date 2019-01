Oud-internationals spelen gelijk tegen HFC

De wedstrijd in Haarlem eindigde zaterdag onbeslist: 3-3.

Romano Denneboom, die bij Oranje zijn debuut maakte onder Marco van Basten, opende in de eerste helft de score. HFC liep in de tweede helft weg naar 3-1. Dankzij treffers van Andwélé Slory (die vorig jaar twee doelpunten maakte) en Denny Landzaat wist het elftal met voormalig internationals een nederlaag toch nog te voorkomen. Hele grote namen ontbraken dit keer in het elftal van oud-internationals.

Dyanne Bito, Rona Mosterd, en Anouk Hoogendijk in duel Ⓒ Hollandse Hoogte

De Nieuwjaarswedstrijd wordt al sinds 1923 gespeeld. Dit keer was er voor het eerst een wedstrijd voor oud-speelsters van het Nederlandse vrouwenteam. Zij wonnen met 4-3 van de 'Royal Haarlem All-Stars'. Manon Melis scoorde twee keer en Anouk Hoogendijk en Kirsten van de Ven beiden eenmaal.