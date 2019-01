Oud-vrouweninternationals: ’Voor herhaling vatbaar’

Zij wonnen met 4-3 van de ’Royal Haarlem All-Stars’. Manon Melis scoorde twee keer en Anouk Hoogendijk en Kirsten van de Ven beiden eenmaal. Het iniatief smaakt naar meer, was de mening van alle betrokkenen.

„Wij zijn enthousiast en het publiek ook. Het was heel leuk. De mannen doen dit al superlang. En voor ons is het begin er nu ook. Ik hoop dat we het vaker gaan doen” aldus Melis.

Daphne Koster in actie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook Daphne Koster juicht het toe. „Ik vond het mooi. Anderhalf jaar terug ben ik al benaderd hiervoor, maar toen was het te kort dag. Nu was het wel op tijd. We hadden ook een leuke ploeg op het veld staan. Een mooi initiatief dus en voor herhaling vatbaar.”

Kanttekening

Oud-bondscoach Vera Pauw mocht de ploeg leiden vandaag. „Heel leuk initiatief. We hebben vandaag gespeeld met dames die het vrouwenvoetbal in 2009 op het EK in Finland op de kaart hebben gezet. We misten toen op 4 minuten na de finale. De meiden vinden het leuk en zijn trots. Ik ben ook trots dat ik hier sta en gevraagd ben. We hebben getoond waarom het goed is dat we dit nu doen. We zien volgend jaar wel weer of het dan weer is.”

Bijna een treffer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Toch plaatst ze wel een kleine kanttekening. „Vrouwenvoetbal maakt gewoon onderdeel uit van de voetbalwereld. Eigenlijk zouden we het niet meer over vrouwenvoetbal moeten hebben. De vrouwen spelen vanmiddag 35 minuten per helft, de mannen 45. Dat zegt voldoende toch?”, sluit ze af.