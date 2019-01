Solskjaer lovend: ’Chong kreeg United-publiek enthousiast’

De Nederlandse buitenspeler deed in de zomer al eens mee in een oefenwedstrijd, maar tegen Reading mocht hij zaterdag voor het eerst meespelen in een officieel duel. Manchester won de bekerwedstrijd met 2-0.

Bekijk ook: United blijft winnen onder Solskjaer

„Hij deed twee of drie aardige dingen en hij kreeg het publiek enthousiast. In je eerste optreden trek je niet direct de wedstrijd naar je toe als 19-jarige, maar in een half uur hebben we bij momenten wel gezien wat hij allemaal kan. Verdedigend deed hij zijn werk ook goed”, zei trainer Ole Gunnar Solskjaer, die zijn vijfde zege op rij behaalde als coach van Manchester United.

De Noor kwam daarmee op gelijke hoogte met de illustere Matt Busby, die ook zijn eerste vijf duels won als eindverantwoordelijke van Manchester United. Chong werd vorig seizoen uitgeroepen tot talent van het jaar bij Manchester United.

Bekijk ook: Nederlander Chong maakt debuut voor Manchester United