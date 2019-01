Wielrenner (90) test positief op doping

Carl Grove deed mee aan de Amerikaanse baankampioenschappen, in de leeftijdscategorie van 90 tot 94 jaar. Hij won en was dus het nieuwe spurtkanon van de VS.

De bejaarde fietser testte echter positief op epitrenbolone, een verboden middel. Grove heeft volgens de BBC gezegd dat hij de avond voor de wedstrijd ’besmet vlees’ heeft gegeten en dat dat de reden is dat hij positief heeft getest.

Het Amerikaanse antidopingagentschap Usada meldt dat Grove zijn titel hierdoor kwijt is.