PSV laat Isimat uit trainingskamp vertrekken

De Franse verdediger (27) was wel met de selectie van Mark van Bommel vertrokken naar Doha, maar krijgt van de clubleiding de mogelijkheid om een akkoord te bereiken met de nummer 7 van Turkije.

Aflopend contract

De interesse van Besiktas in Isimat-Mirin was al langer bekend. Ook afgelopen zomer waren de Turken al in beeld om de centrale verdediger weg te halen uit Eindhoven. De verbintenis van de Fransman (die sinds de zomer van 2014 in het Philips Stadion actief was) liep nog tot komende zomer, maar hij vervulde de eerste seizoenshelft een bijrol.

Van Bommel gaf standaard de voorkeur aan Daniel Schwaab en Nick Viergever, terwijl in de zomer ook Trent Sainsbury werd aangetrokken. Bovendien heeft de coach de 19-jarige Armando Obispo achter de hand. De clubs zijn er onderling al uit. Als Isimat-Mirin de overstap naar Turkije maakt, ontvangt PSV enkele tonnen.