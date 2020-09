Primoz Roglic en Jumbo-Visma pakken gele trui in Tour

Primoz Roglic Ⓒ ANP/HH

Primoz Roglic is de nieuwe leider in de Tour de France. De Sloveense renner van Jumbo-Visma bleef in de tweede Pyreneeënrit van dit weekeinde overeind in de bergen. Tadej Pogacar won zondag de negende etappe in de Ronde van Frankrijk. Tom Dumoulin verloor opnieuw tijd ten opzichte van de top van het klassement.