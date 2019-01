Alaves passeert Real Madrid via recordreeks

De Baskische club versloeg Valencia met 2-1 en verdrong Real Madrid daardoor van plek 4. Alaves is nu al tien thuiswedstrijden op rij ongeslagen, een clubrecord.

De ploeg van trainer Abelardo won dit seizoen vijf keer in het eigen stadion Mendizorroza, vier duels eindigden in een gelijkspel. Tegen Valencia kwam Alaves nog wel op achterstand door een vrije trap van Daniel Parejo, maar Barjo Baston trok de stand al snel weer gelijk. In de blessuretijd van de eerste helft tekende Tomas Pina voor de 2-1 en daar bleef het bij.

Alaves heeft nu 31 punten, één meer dan Real Madrid dat zondag Real Sociedad ontvangt. Valencia, dat vorig seizoen als vierde eindigde, won pas vier wedstrijden en staat op plek 11.

