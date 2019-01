Bautista Agut wint ATP-toernooi in Doha

De nummer 24 van de wereld rekende in de finale af met Tomas Berdych: 6-4 3-6 6-3. Bautista Agut had in de halve finale voor een grote verrassing gezorgd door met Novak Djokovic de nummer 1 van de wereld te verslaan: 3-6 7-6 (6) 6-4.

De 30-jarige Spanjaard pakte op het hardcourt in Qatar zijn negende ATP-titel. Begin vorig jaar won hij twee toernooien, in Auckland en Dubai. Berdych liet in Doha zien dat hij weer helemaal terug is. De 33-jarige Tsjech, ooit de nummer 4 van de wereld, stond het afgelopen half jaar aan de kant met rugklachten.

Berdych onderstreepte zijn terugkeer door op zijn eerste toernooi direct de finale te halen. Een veertiende titel bleek echter net te hoog gegrepen.