Robinho: ’Titel winnen met Basaksehir een droom’

Robinho, die deze maand zijn 35e verjaardag viert, wil de Turkse club Basaksehir aan de eerste landstitel helpen. „De laatste jaren was Basaksehir steeds een serieuze kandidaat voor het kampioenschap, maar op de één of andere manier wilde het steeds maar niet lukken. Ik ben gekomen om hier een droom te laten uitkomen”, zei Robinho bij zijn presentatie in Istanbul.

Elia

De Braziliaan komt over van Sivasspor, dat in de Turkse competitie op de negende plaats staat. Hij tekende in de eerste seizoenshelft voor acht doelpunten. Basaksehir, de club van Eljero Elia, heeft aan kop van de Süper Lig zes punten voorsprong op Trabzonspor. „De manier van voetballen van Basaksehir past bij mij”, zei Robinho, die 100 interlands speelde voor de ’Seleção’, waaronder de memorabele kwartfinale van het WK 2010 tegen Oranje.

Robinho droeg eerder het shirt van onder meer Santos, Real Madrid, Manchester City en AC Milan. De inbreng van Elia is dit seizoen mede door wat blessures vooralsnog beperkt. De Hagenaar verhuisde in 2017 naar Istanbul, nadat hij kampioen was geworden met Feyenoord.