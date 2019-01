Solanke maakt pas in februari debuut voor Bournemouth

„Waarschijnlijk zien we Dominic pas in februari in actie”, zei manager Eddie Howe. Bournemouth, de Engelse club van verdediger Nathan Aké, betaalde ruim 21 miljoen euro om Solanke over te nemen van Liverpool. De 21-jarige spits, die in het seizoen 2015-2016 als huurling voor Vitesse zeven doelpunten maakte in de Eredivisie, had bij de ’Reds’ geen uitzicht op speeltijd.

Crystal Palace wilde de eenmalig international graag huren van Liverpool, maar zag daarvan af toen bleek dat het nog wel even duurt totdat Solanke weer kan voetballen.