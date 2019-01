Barcelona-coach: ’Stoppen? Dat zien we eind dit seizoen’

„Aan het einde van het seizoen beslissen we of ik door ga of niet”, zei Valverde zaterdag, in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van 2019 tegen Getafe. „Dat zal afhangen van hoe dit seizoen verloopt.”

Valverde (54) kwam in 2017 naar Camp Nou als vervanger van Luis Enrique. De oud-speler van de club leidde Barcelona in zijn eerste jaar naar de ’dubbel’ (landstitel en beker), maar in de Champions League liet de formatie rond sterspeler Lionel Messi zich in de kwartfinale verrassen door AS Roma. Na een zege van 4-1 in Camp Nou ging Barça in Rome met 3-0 onderuit, wat Valverde op veel kritiek kwam te staan.

Barcelona staat momenteel weer aan kop in La Liga. Succes in de Champions League is echter het voornaamste doel van de club. „We weten allemaal hoe het werkt. Als je geen prijzen pakt, krijg je kritiek en roepen mensen om je vertrek”, zei Valverde. „Als het goed blijft gaan, wil ik graag blijven. Maar dat beslis ik niet alleen.”

