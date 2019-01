Bobber De Bruin zevende in Altenberg

De Nederlander kwam met remmer Janko Franjic in twee runs tot een totaaltijd van 1.53,22. De winst ging naar de Duitser Francesco Friedrich in 1.52,19, voor de Canadees Justin Kripps (1.52,56) en de Let Oskars Kibermanis in 1.52,67.

Friedrich had ook de eerste twee wereldbekerwedstrijden van dit seizoen gewonnen en gaat nu met 675 punten aan de leiding in het klassement. Kibermanis volgt met 620 punten en de Duitser Nico Walther is derde met 560 punten. De Bruin, die met de zevende positie zijn beste resultaat van het seizoen neerzette, is voorlopig veertiende met 264 punten.