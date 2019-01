Arsenal ondanks ’busprobleem’ naar volgende halte FA Cup

Het team van trainer Unai Emery won eenvoudig van het twee niveaus lager uitkomende Blackpool: 0-3. De aanloop naar het duel verliep voor Arsenal niet helemaal zonder problemen. De spelersbus kon niet wegrijden bij het hotel waar Arsenal bleef, omdat een boze fan van Blackpool op het dak was geklommen. De man, die protesteerde tegen clubeigenaar Owen Oyston, bleef 40 minuten lang op de bus zitten en werd daarna gearresteerd door de politie.

Het duel kon ondanks de vertraging nog wel op tijd beginnen. Joe Willock opende in de 11e minuut met zijn hoofd de score. De middenvelder reageerde attent toen de bal na een vrije trap via de paal terug het veld in kwam. Willock verdubbelde nog voor de rust de voorsprong en na de pauze bepaalde de Nigeriaan Alex Iwobi de eindstand op 0-3.