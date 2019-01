Liverpool-keeper krijgt vertrouwen: ’Hij was onpasseerbaar in de warming-up’

De Duitse manager onthulde zaterdag alvast dat de Belgische doelman Simon Mignolet maandag in stadion Molineux mag keepen. Mignolet is in de competitie en Champions League tweede keus achter de Braziliaanse zomeraankoop Alisson Becker.

Boek

„Ik kan een boek volschrijven met alleen maar goede dingen over Simon”, zei Klopp. „Wie de warming-up voor onze wedstrijd tegen Manchester City goed heeft gevolgd, zag dat hij zeven of acht ongelooflijke reddingen verrichtte. Ik dacht nog: laat de jongens nou wat vertrouwen krijgen door die bal erin te laten gaan. Maar Simon pakte alles. Dat typeert hem, hij is een fantastische prof.”

Niet alleen Alisson krijgt rust. „We komen uit een zware periode. De jongens zijn in orde, maar we moeten nu wel wat wijzigingen aanbrengen”, aldus Klopp, wiens elftal donderdag in Manchester de eerste competitienederlaag (2-1) van het seizoen incasseerde.