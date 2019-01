Handballers verliezen ook tweede oefenduel

Het team van bondscoach Erlingur Richardsson moest donderdag al zijn meerdere erkennen in Brazilië. IJsland is zondag de laatste opponent in de strijd om de Gjensidige Cup. Daarna reist Oranje naar Slowakije, waar het tegen Roemenië en het gastland uitkomt.

Nederland bereidt zich tijdens deze oefenduels voor op de wedstrijden in de EK-kwalificatie in april tegen Slovenië. Oranje hoopt zich voor het eerst in de geschiedenis voor het EK te kwalificeren.