Chong geniet met volle teugen van United-debuut

„Het was een speciaal moment voor me en ik heb er met volle teugen van genoten”, zei de man die vorig jaar werd uitgeroepen tot talent van het jaar bij Manchester United. „Trainer Ole Gunnar Solskjaer zei tegen me dat ik vooral plezier moest maken”, aldus de jonge oud-Feyenoorder, die na ruim een uur in de ploeg kwam voor Juan Mata.

Hard gewerkt

„Ik heb hard gewerkt om hier te komen. Nu het is gelukt, ben ik best trots. Mijn ouders zaten op de tribune, ik ben blij dat ze er bij waren. Iedereen in de jeugd kan zien dat je hier de kans krijgt om door te groeien naar het eerste elftal. Dat zal ook andere spelers motiveren.”

Solskjaer: „Hij deed twee of drie aardige dingen en kreeg het publiek enthousiast. In je eerste optreden trek je niet direct de wedstrijd naar je toe als 19-jarige, maar in een half uur hebben we bij momenten wel gezien wat hij allemaal kan. Verdedigend deed hij zijn werk ook goed”, zei de coach, die zijn vijfde zege op rij behaalde als coach van Manchester United.

De Noor kwam daarmee op gelijke hoogte met de illustere Matt Busby, die ook zijn eerste vijf duels won als eindverantwoordelijke van Manchester United.